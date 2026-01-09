Milano
17:35
45.719
+0,10%
Nasdaq
19:40
25.779
+1,07%
Dow Jones
19:40
49.526
+0,53%
Londra
17:35
10.125
+0,80%
Francoforte
17:35
25.262
+0,53%
Venerdì 9 Gennaio 2026, ore 19.56
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 0,8674 sterline alle 15:41
Cambi: euro a 0,8674 sterline alle 15:41
In breve
,
Finanza
09 gennaio 2026 - 15.41
Euro a 0,8674 sulla sterlina inglese alle 15:41.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 0,8715 sterline alle 15:41
Cambi: euro a 0,8665 sterline alle 15:41
Cambi: euro a 0,8715 sterline alle 08:30
Cambi: euro a 0,8788 sterline alle 19:30
Titoli e Indici
Eur/Gbp
-0,01%
Altre notizie
Cambi: euro a 0,8778 sterline alle 08:30
Cambi: euro a 0,8705 sterline alle 08:30
Cambi: euro a 0,8715 sterline alle 11:30
Cambi: euro a 0,875 sterline alle 15:41
Cambi: euro a 0,8679 sterline alle 08:30
Cambi: euro a 0,8743 sterline alle 08:30
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto