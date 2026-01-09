Milano 17:35
45.719 +0,10%
Nasdaq 19:40
25.779 +1,07%
Dow Jones 19:40
49.526 +0,53%
Londra 17:35
10.125 +0,80%
Francoforte 17:35
25.262 +0,53%

Cambi: euro a 183,809 yen alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 183,809 yen alle 15:41
Euro a 183,809 sullo yen alle 15:41.
Condividi
```