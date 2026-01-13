Milano 14:12
45.681 -0,11%
Nasdaq 12-gen
25.788 0,00%
Dow Jones 12-gen
49.590 +0,17%
Londra 14:12
10.137 -0,04%
Francoforte 14:12
25.444 +0,15%

Cambi: euro a 1,1667 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1667 dollari alle 11:30
Euro a 1,1667 sul dollaro alle 11:30.
Condividi
```