Analisi Tecnica: EUR/USD del 13/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 gennaio
Frazionale ribasso per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,22%.
Le tendenza di medio periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 1,1666. Supporto stimato a 1,1626. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 1,1706.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)