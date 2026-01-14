Milano
9:44
45.692
+0,37%
Nasdaq
13-gen
25.742
0,00%
Dow Jones
13-gen
49.192
-0,80%
Londra
9:44
10.170
+0,33%
Francoforte
9:44
25.417
-0,02%
Mercoledì 14 Gennaio 2026, ore 10.00
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 0,8665 sterline alle 08:30
Cambi: euro a 0,8665 sterline alle 08:30
In breve
,
Finanza
14 gennaio 2026 - 08.30
Euro a 0,8665 sulla sterlina inglese alle 08:30.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 0,8665 sterline alle 15:41
Cambi: euro a 0,8726 sterline alle 15:41
Cambi: euro a 0,8723 sterline alle 19:30
Cambi: euro a 0,8727 sterline alle 08:30
Titoli e Indici
Eur/Gbp
-0,15%
Altre notizie
Cambi: euro a 0,8725 sterline alle 11:30
Cambi: euro a 0,8721 sterline alle 08:30
Cambi: euro a 0,8717 sterline alle 08:30
Cambi: euro a 0,8724 sterline alle 19:30
Cambi: euro a 0,873 sterline alle 15:41
Cambi: euro a 0,868 sterline alle 11:30
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto