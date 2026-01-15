Milano 17:35
45.850 +0,44%
Nasdaq 20:14
25.675 +0,82%
Dow Jones 20:14
49.563 +0,84%
Londra 17:35
10.239 +0,54%
Francoforte 17:35
25.352 +0,26%

Cambi: euro a 0,8672 sterline alle 19:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8672 sterline alle 19:30
Euro a 0,8672 sulla sterlina inglese alle 19:30.
Condividi
```