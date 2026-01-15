Milano 16:58
45.893 +0,54%
Nasdaq 16:58
25.710 +0,96%
Dow Jones 16:58
49.472 +0,66%
Londra 16:58
10.246 +0,61%
Francoforte 16:57
25.349 +0,25%

Cambi: euro a 1,1602 dollari alle 15:41

In breve, Finanza
Euro a 1,1602 sul dollaro alle 15:41.
