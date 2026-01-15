New York: scambi negativi per GE Healthcare Technologies

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il fornitore di prodotti e soluzioni digitali nel settore farmaceutico
, che presenta una flessione del 2,36% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di GE Healthcare Technologies
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di GE Healthcare Technologies
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 84,16 USD, con il supporto più immediato individuato in area 82,53. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 81,77.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)