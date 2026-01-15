Petrolio, UE abbassa price cap sul petrolio russo a 44,10 dollari al barile

(Teleborsa) - L'UE annuncia
un "nuovo meccanismo automatico e dinamico" per l'adeguamento del tetto al prezzo del petrolio
per le importazioni dalla Russia. Il nuovo tetto al prezzo del greggio russo è di 44,10 dollari al barile
, a partire dal 1° febbraio
. A partire dal 15 gennaio, i vecchi contratti
conclusi, aventi come riferimento il precedente massimale di prezzo, potranno essere eseguiti entro 90 giorni
.
Nell'ambito del diciottesimo pacchetto di sanzioni
inflitto dalla UE a Mosca, l'UE aveva abbassato il tetto da 60 a 47,60 dollari,
per effetto di un meccanismo automatico e dinamico agganciato alle quotazioni dle greggio. Il
meccanismo garantisce che il massimale sia sempre inferiore del 15% al prezzo medio di mercato
del greggio degli Urali (benchmark di riferimento per il petrolio russo) nel periodo di riferimento precedente (22 settimane).Limitare le entrate energetiche della Russia
- sottolinea la Commissione - è stata e rimarrà costantemente una priorità assoluta per l'UE
, al fine di indebolire la capacità di Mosca di condurre la sua guerra illegale di aggressione contro l'Ucraina.
Il tetto
al prezzo del greggio sarà oggetto di un riesame periodico ogni sei mesi
da parte della Commissione, anche se sono possibili riesami straordinari,
ove debitamente giustificato dall'evoluzione dei mercati petroliferi o da altre circostanze impreviste. La Commissione è in contatto regolare con gli Stati membri e con i partner internazionali per garantire uno stretto coordinamento delle misure.
Il meccanismo
di fissazione di un tetto al prezzo del greggio è stato istituito nel 2022 da una coalizione del G7
e viene applicato al greggio ed ai prodotti petroliferi trasportati via mare dalla Russia. Gli operatori europei
sono autorizzati a fornire servizi di trasporto marittimo e servizi connessi
per il greggio e i prodotti petroliferi russi solo se venduti a prezzi pari o inferiori ai massimali
di prezzo. Questo meccanismo è stato specificamente progettato per esercitare ulteriori pressioni sulle entrate petrolifere della Russia, mantenendo al contempo stabili i mercati energetici globali attraverso forniture continue.