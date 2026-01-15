Petrolio, UE abbassa price cap sul petrolio russo a 44,10 dollari al barile

(Teleborsa) -un "nuovo meccanismo automatico e dinamico" perper le importazioni dalla Russia. Il nuovo tetto al prezzo del greggio russo è di, a partire. A partire dal 15 gennaio, iconclusi, aventi come riferimento il precedente massimale di prezzo, potranno essereNell'ambito delinflitto dalla UE a Mosca, l'UE aveva abbassato ilper effetto di un meccanismo automatico e dinamico agganciato alle quotazioni dle greggio. Ilmeccanismo garantisce che ildel greggio degli Urali (benchmark di riferimento per il petrolio russo) nel periodo di riferimento precedente (22 settimane).- sottolinea la Commissione - è stata e rimarrà costantemente una, al fine di indebolire la capacità di Mosca di condurre la sua guerra illegale di aggressione contro l'Ucraina.Ilal prezzo del greggio sarà oggetto di unda parte della Commissione, anche se sonoove debitamente giustificato dall'evoluzione dei mercati petroliferi o da altre circostanze impreviste. La Commissione è in contatto regolare con gli Stati membri e con i partner internazionali per garantire uno stretto coordinamento delle misure.Ildi fissazione di un tetto al prezzo del greggio è statoe viene applicato al greggio ed ai prodotti petroliferi trasportati via mare dalla Russia. Glisono autorizzati aper il greggio e i prodotti petroliferi russidi prezzo. Questo meccanismo è stato specificamente progettato per esercitare ulteriori pressioni sulle entrate petrolifere della Russia, mantenendo al contempo stabili i mercati energetici globali attraverso forniture continue.