Analisi Tecnica: EUR/USD del 15/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 gennaio
Andamento annoiato per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude la sessione in ribasso dello 0,30%.
Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,1589 con area di resistenza individuata a quota 1,165. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,1568.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)