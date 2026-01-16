Milano 16:40
45.699 -0,33%
Nasdaq 16:40
25.470 -0,30%
Dow Jones 16:40
49.265 -0,36%
Londra 16:40
10.224 -0,15%
Francoforte 16:40
25.249 -0,41%

Cambi: euro a 0,8672 sterline alle 15:41

Euro a 0,8672 sulla sterlina inglese alle 15:41.
