Milano 13:16
45.719 -0,28%
Nasdaq 15-gen
25.547 0,00%
Dow Jones 15-gen
49.442 +0,60%
Londra 13:16
10.240 +0,01%
Francoforte 13:16
25.292 -0,24%

Madrid: balza in avanti Laboratorios Farmaceuticos Rovi

Migliori e peggiori
Madrid: balza in avanti Laboratorios Farmaceuticos Rovi
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo farmaceutico spagnolo, con una variazione percentuale del 2,28%.

Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Laboratorios Farmaceuticos Rovi mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,14%, rispetto a -0,28% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).


Allo stato attuale lo scenario di breve di Laboratorios Farmaceuticos Rovi rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 72,17 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 70,62. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 73,72.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```