Madrid: balza in avanti Laboratorios Farmaceuticos Rovi

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo farmaceutico spagnolo
, con una variazione percentuale del 2,28%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, si nota che Laboratorios Farmaceuticos Rovi
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,14%, rispetto a -0,28% dell'indice azionario della Borsa di Madrid
).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Laboratorios Farmaceuticos Rovi
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 72,17 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 70,62. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 73,72.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)