Madrid: in calo Laboratorios Farmaceuticos Rovi

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gruppo farmaceutico spagnolo
, che presenta una flessione del 2,15% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Laboratorios Farmaceuticos Rovi
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Laboratorios Farmaceuticos Rovi
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Laboratorios Farmaceuticos Rovi
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 71,47 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 70,12. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 72,82.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)