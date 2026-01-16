Milano 17:35
New York: risultato positivo per Incyte

(Teleborsa) - Avanza la società biofarmaceutica americana, che guadagna bene, con una variazione del 2,58%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Incyte più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Incyte. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Incyte evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 109,4 USD. Primo supporto a 105,7. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 103,4.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
