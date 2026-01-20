Milano 17:35
44.713 -1,07%
Nasdaq 19:53
25.037 -1,93%
Dow Jones 19:53
48.497 -1,75%
Londra 17:35
10.127 -0,67%
Francoforte 17:38
24.703 -1,03%

Cambi: euro a 0,8714 sterline alle 15:41

In breve, Finanza
Euro a 0,8714 sulla sterlina inglese alle 15:41.
