Milano 13:06
44.538 -1,46%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:07
10.085 -1,08%
Francoforte 13:06
24.560 -1,60%

Cambi: euro a 0,9269 Franchi svizzeri alle 11:30

In breve, Finanza
Euro a 0,9269 sul Franco Svizzero (CHF) alle 11:30.
