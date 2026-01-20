Milano 13:12
Londra: balza in avanti Informa

(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda attiva nell'intelligence aziendale, editoria accademica ed eventi, che avanza bene del 2,43%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Informa più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 8,816 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 8,997. Il peggioramento di Informa è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 8,695.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
