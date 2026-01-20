Londra: balza in avanti Informa

azienda attiva nell'intelligence aziendale, editoria accademica ed eventi

(Teleborsa) - Seduta positiva per l', che avanza bene del 2,43%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 8,816 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 8,997. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 8,695.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)