Milano 17:35
44.945 +1,14%
Nasdaq 18:05
25.501 -0,09%
Dow Jones 18:05
48.338 -0,26%
Londra 17:35
9.941 +0,75%
Francoforte 14:05
24.490 +0,57%

Londra: risultato positivo per Anglo American

Balza in avanti la società mineraria, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,58%.
