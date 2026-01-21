Milano
10:44
44.412
-0,67%
Nasdaq
20-gen
24.988
0,00%
Dow Jones
20-gen
48.489
-1,76%
Londra
10:44
10.130
+0,03%
Francoforte
10:44
24.589
-0,46%
Mercoledì 21 Gennaio 2026, ore 11.00
Cambi: euro a 0,8718 sterline alle 08:30
In breve
,
Finanza
21 gennaio 2026 - 08.30
Euro a 0,8718 sulla sterlina inglese alle 08:30.
Titoli e Indici
Eur/Gbp
+0,04%
