Francoforte: balza in avanti Freenet

(Teleborsa) - Scambia in profit Freenet
, che lievita del 2,64%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Freenet
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Freenet
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 28,26 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 29,14. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 27,72.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)