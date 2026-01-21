Milano 10:45
Francoforte: balza in avanti Freenet

(Teleborsa) - Scambia in profit Freenet, che lievita del 2,64%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Freenet più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di Freenet segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 28,26 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 29,14. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 27,72.

