Analisi Tecnica: EUR/USD del 21/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 gennaio
Andamento annoiato per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude la sessione in ribasso dello 0,34%.
Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 1,1747, mentre i supporti sono stimati a 1,1603. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 1,1891.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)