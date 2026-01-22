Londra: andamento sostenuto per SEGRO

fondo d'investimento immobiliare inglese

SEGRO

FTSE 100

(Teleborsa) - Bene il, con un rialzo del 2,41%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 7,436 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 7,316. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 7,238.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)