Londra: andamento sostenuto per SEGRO

(Teleborsa) - Bene il fondo d'investimento immobiliare inglese, con un rialzo del 2,41%.

Il movimento di SEGRO, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 7,436 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 7,316. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 7,238.

