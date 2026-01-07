Milano 13:26
45.648 -0,23%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:26
10.059 -0,63%
Francoforte 13:26
25.050 +0,63%

Londra: andamento sostenuto per Kingfisher

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento sostenuto per Kingfisher
Seduta positiva per il fornitore di prodotti per la manutenzione della casa, che avanza bene del 2,21%.
Condividi
```