Analisi Tecnica: EUR/USD del 22/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 22/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 gennaio

Modesto recupero sui valori precedenti per il cross Euro / Dollaro USA, che conclude in progresso dello 0,60%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,1814. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,164. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,1988.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
