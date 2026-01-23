Analisi Tecnica: EUR/USD del 22/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 gennaio
Modesto recupero sui valori precedenti per il cross Euro / Dollaro USA, che conclude in progresso dello 0,60%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,1814. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,164. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,1988.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)