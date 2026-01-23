Milano 12:30
44.910 -0,40%
Nasdaq 22-gen
25.518 0,00%
Dow Jones 22-gen
49.384 +0,63%
Londra 12:30
10.160 +0,10%
Francoforte 12:30
24.899 +0,17%

Natural Gas (Amsterdam) a 38,32 euro per Megawatt-Ora alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 38,32 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 38,32 euro/MWH alle 11:30.
Condividi
```