Analisi Tecnica: EUR/USD del 25/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 25 gennaio

Composto rialzo per il cross Euro / Dollaro USA, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,43%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,1937. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,1749. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,2125.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
