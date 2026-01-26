Analisi Tecnica: EUR/USD del 25/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 gennaio
Composto rialzo per il cross Euro / Dollaro USA, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,43%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,1937. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,1749. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,2125.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)