Gas, Stati UE approvano regolamento per stop gas russo dal 2027

(Teleborsa) - I 27 Stati membri dell'UE hanno formalmente adottato il regolamento
che dispone l'eliminazione delle importazioni di gas dalla Russia
. L'eliminazione del gas e del GNL sarà graduale, ma è previsto lo stop definitivo per il 2027
. La Commissione punta inoltre a proporre l'eliminazione graduale
le importazioni di petrolio russo entro la fine del 2027
.
Il regolamento rappresenta una pietra miliare
per il raggiungimento dell'obiettivo fissato dal piano REPowerEU di porre fine alla dipendenza dell'UE
dall'energia russa.
"Da oggi, il mercato energetico dell'UE sarà più forte, più resiliente e più diversificato. Stiamo abbandonando la dannosa dipendenza dal gas russo e compiendo un passo importante verso un'Unione Energetica autonoma, in uno spirito di solidarietà e cooperazione", ha commentato Michael Damianos
, Ministro dell'Energia cipriota.
Secondo il regolamento approvato oggi, l'importazione di GNL russo
nell'UE sarà vietata a partire da inizio 2027
, mentre per le importazioni di gas tramite gasdotto
il divieto scatterà dall'autunno 2027
. Il divieto approvato dall'UE entrerà in vigore sei settimane
dopo l'entrata in vigore del regolamento, ma i contratti esistenti godranno di un periodo di transizione
. Questo approccio graduale limiterà l'impatto sui prezzi e sui mercati. Prima di autorizzare l'ingresso del gas
importato nell'Unione, gli Stati membri dovranno verificare
il Paese in cui il gas è stato prodotto. Il mancato rispetto delle nuove norme può comportare sanzioni
massime di almeno 2,5 milioni di euro per le persone
fisiche e di almeno 40 milioni di euro per le aziend
e, pari ad almeno il 3,5% del fatturato annuo mondiale totale dell'azienda o al 300% del fatturato stimato delle transazioni.Entro il 1° marzo 2026,
gli Stati membri dovranno elaborare piani nazionali per diversificare le forniture di gas
e identificare le potenziali sfide pa sostituzione del gas russo. A tal fine, le aziende saranno tenute a notificare
alle autorità e alla Commissione eventuali contratti di fornitura di gas russo rimanent
i. Anche i paesi dell'UE che ancora importano petrolio russo dovranno presentare piani di diversificazione.
In caso di dichiarata emergenza
e se la sicurezza dell'approvvigionamento è seriamente minacciata in uno o più paesi dell'UE, la Commissione può sospendere il divieto di importazione per un massimo di quattro settiman
e.