Milano 17:35
44.950 +0,26%
Nasdaq 17:39
25.774 +0,66%
Dow Jones 17:39
49.244 +0,30%
Londra 17:35
10.149 +0,05%
Francoforte 17:35
24.933 +0,13%

Oro: 5.092,83 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Oro: 5.092,83 dollari alle 08:30
L'Oro vale 5.092,83 dollari l'oncia (+2,22%) alle 08:30.
Condividi
```