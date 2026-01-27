Milano 11:08
45.083 +0,29%
Nasdaq 26-gen
25.713 0,00%
Dow Jones 26-gen
49.412 +0,64%
Londra 11:08
10.188 +0,39%
Francoforte 11:08
24.910 -0,09%

Cambi: euro a 1,1872 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1872 dollari alle 08:30
Euro a 1,1872 sul dollaro alle 08:30.
Condividi
```