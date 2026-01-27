Milano 17:35
45.440 +1,09%
Nasdaq 22:00
25.940 +0,88%
Dow Jones 22:01
49.003 -0,83%
Londra 17:35
10.208 +0,58%
Francoforte 17:35
24.894 -0,15%

New York: brillante l'andamento di Cisco Systems

Migliori e peggiori
New York: brillante l'andamento di Cisco Systems
(Teleborsa) - Scambia in profit Cisco, che lievita dell'1,82%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all'azienda produttrice di apparati di networking rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di Cisco classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 78,9 USD e primo supporto individuato a 77,49. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 80,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
