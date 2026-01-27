New York: brillante l'andamento di Cisco Systems

Cisco

(Teleborsa) - Scambia in profit, che lievita dell'1,82%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all'rispetto all'indice di riferimento.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 78,9 USD e primo supporto individuato a 77,49. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 80,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)