Milano 17:35
45.440 +1,09%
Nasdaq 17:55
25.956 +0,94%
Dow Jones 17:55
49.085 -0,66%
Londra 17:35
10.208 +0,58%
Francoforte 17:35
24.894 -0,15%

Oro: 5.073,59 dollari alle 15:40

In breve, Finanza
Oro: 5.073,59 dollari alle 15:40
L'Oro vale 5.073,59 dollari l'oncia (+1,25%) alle 15:40.
Condividi
```