Analisi Tecnica: EUR/USD del 27/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 gennaio
Punta con decisione al rialzo la performance del cross Euro / Dollaro USA, con una variazione percentuale dell'1,38%.
Lo status tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,2115, mentre il primo supporto è stimato a 1,1896. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,2334.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)