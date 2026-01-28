Milano 12:06
Cambi: euro a 0,869 sterline alle 11:30

Euro a 0,869 sulla sterlina inglese alle 11:30.
