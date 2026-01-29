Analisi Tecnica: EUR/USD del 28/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 gennaio
La giornata del 28 gennaio è stata vissuta all'insegna della debolezza per il cross Euro / Dollaro USA, che ha terminato in calo a 1,1959.
L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,206 e primo supporto individuato a 1,1841. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,2279.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)