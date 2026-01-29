Arriva a Torino il Roadshow per lo sviluppo delle imprese di CDP e Confindustria

(Teleborsa) - Unire le forze per dare nuovo impulso allo sviluppo economico e sociale del Piemonte e rispondere con efficacia alle sfide che le aziende devono affrontare, accorciando le distanze tra le Istituzioni e i territori. Sono questi i principali obiettivi delConfindustria '' che oggi ha fatto tappa a Torino, dopo Roma, Cagliari, Bologna, Firenze e Bari, per l'appuntamento che ha visto riunirsi numerosi rappresentanti del mondo dell'imprenditoria locale.L'incontro è stato l'occasione per rafforzare il dialogo e l'interazione con le aziende locali con l'obiettivo di sostenere le priorità strategiche della Regione e di tutto il Paese guardando a specifiche aree d'intervento definite dall'lo scorso settembre dal Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, e dall'Amministratore Delegato di Cassa Depositi e Prestiti,Dario Scannapieco. Le priorità sono: loe per l'economia circolare, ilin innovazione e digitalizzazione, ile il. Tali obiettivi verranno perseguiti da CDP e Confindustria lavorando alla definizione di nuovi strumenti di finanza alternativa e di sostegno all'accesso al credito che prevedano anche l'impiego di risorse pubbliche e di terzi, oltre che di natura comunitaria. La collaborazione promuoverà inoltre l'utilizzo di strumenti di equity (rafforzando l'espansione dele del), lo sviluppo di iniziative per il credito agevolato e il potenziamento del sistema nazionale di garanzia, oltre che soluzioni residenziali a condizioni sostenibili per i dipendenti a basso reddito e con esigenze di mobilità lavorativa.CDP e Confindustria potranno poi condividere l'impegno perattraverso gli strumenti dedicati all'export e all'internazionalizzazione dando slancio alle principali filiere strategiche locali e nazionali. Infine, verrà promossa la partecipazione del tessuto imprenditoriale ai progetti dedicati alla cooperazione internazionale conDuante L'evento, Giovanni Gorno Tempini, Presidente di CDP, ha dichiarato: "Il Roadshow di CDP e Confindustria arriva oggi in una delle Regioni protagoniste della storia industriale italiana. Questo percorso rappresenta una scelta precisa per Cassa: non guardare più ai territori da lontano, mache ci permetterà di costruire insieme nuove traiettorie di crescita e di supportare la trasformazione di settori storicamente trainanti per questo territorio, come l'automotive e la meccanica, in filiere digitali e sostenibili in grado di rafforzare la competitività del Piemonte e dell'Italia".Dario Scannapieco, Amministratore Delegato di CDP, si è invece espresso sul tema delle infrastrutture e sulle opportunità di sviluppo, ribadendo l'importanza della collaborazione tra imprese e istituzioni: "Il Piemonte è una, con un tessuto produttivo di eccellenza. CDP ha una forte presenza in questo territorio: tra il 2022 e il primo semestre 2025, Cassa Depositi e Prestiti ha destinato circa 4,6 miliardi adella Regione, raggiungendo circa 7.500 aziende e finanziando complessivamente 320 Comuni. Con l'appuntamento di oggi puntiamo insieme a Confindustria a dare un forte contributo alla creazione di nuove opportunità di sviluppo per tutto il Nord Ovest".Andrea Amalberto, Presidente Confindustria Piemonte, si è concentrato sull'importanza della collaborazione: "Questo accordo con Cdpè uno strumento operativo di politica industriale, pensato per accompagnare gli investimenti in una fase di profonda trasformazione economica e produttiva in un contesto internazionale incerto. Come Confindustria Piemonte, sentiamo forte la responsabilità di fare da punto di, affinché producano risultati misurabili, diffusi e duraturi. Perché per noi sviluppo significa investimenti reali, lavoro qualificato, attrazione e permanenza dei talenti, capacità di generare valore economico e sociale. Il nostro tessuto è fatto soprattutto di, spesso eccellenti dal punto di vista industriale, ma chea sostenere investimenti di medio-lungo periodo. Gli strumenti messi in campo dal Gruppo CDP – dalla finanza alternativa al private equity e venture capital, dal supporto all'export alla cooperazione allo sviluppo – possono avere un impatto concreto anche in tal senso, aiutando le imprese piemontesi anche a posizionarsi meglio nelle catene del valore, a crescere dimensionalmente e a competere così su scala globale".Anche Camilli si è espresso sull'importanza dell'accordo, visto in una prospettiva di lungo termine: "Abbiamo tenuto molto a rinvigorire l'accordo con CDP, perché in una fase come questa,per la crescita delle imprese è fondamentale, così come è importante avere strumenti a disposizione della crescita delle nostre imprese e di altri progetti come il piano casa che abbiamo lanciato a fine 2024, su cui abbiamo lavorato per delleanalitiche e dettagliate".Marco Gay, Presidente dell'Unione Industriali Torino, ha si è infine espresso sul ruolo strategico della collaborazione: "La crescita della nostra industria è un esercizio ed una missione collettiva che ci vede tutti attori protagonisti:. Ecco perché il protocollo con CDP che presentiamo stamane è una scelta strategica per l'Unione Industriali Torino. Da parte nostra è costante l'impegno per la crescita dimensionale e il conseguente rafforzamento patrimoniale delle imprese. Abbiamo lanciato il progetto 'Destinazione crescita' per affrontare e sostenere la crescita delle nostre associate già protagoniste dianche grazie al protocollo che abbiamo firmato con Simest. Siamo certi che la competitività oggi più che mai sia composta di innovazione, tecnologia e sostenibilità: è la nostra intelligenza industriale che dobbiamo potenziare e affermare".