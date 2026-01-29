Milano 9:15
45.412 +0,61%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 9:15
10.218 +0,63%
24.688 -0,54%

Cambi: euro a 0,918 Franchi svizzeri alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,918 Franchi svizzeri alle 08:30
Euro a 0,918 sul Franco Svizzero (CHF) alle 08:30.
Condividi
```