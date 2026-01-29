L'oro continua ad aggiornare i record storici e supera 5.600 dollari

oro

La geopolitica e la diversificazione del portafoglio

Gli acquisti delle banche centrali



L'oro alla portata di tutti grazie agli ETF

La politica dei tassi della Fed



L'indebitamento alto di molte economie avanzate

(Teleborsa) - E' di nuovo, le cui quotazioni non si fermano, confermando che il rialzo dei metalli preziosi può diventare un, in considerazione del nuovo quado economico e politico mondiale. Questa mattina, il future di aprile sul gold ha raggiunto questa mattina un, per poi assestarsi a 5.588 (+4,4%). Stesso movimento per il prezzo spot, che ha raggiunto un picco di 5.595 dollari. Parallelamente,quota oltre 119 dollari (+2%) dopo aver raggiuntoL'aumento delle quotazioni dell'oro ha costretto moltea rivedere le. Sicuramente il 2026 sarà meno brillante del 2025, che ha visto l'oro balzate del 70%, ma le quotazioni potrebbero salire ancora o tenere sugli attuali livelli per il resto dell'anno. La più ottimista èche ha indicato un valore di, adesso decisamente alla portata, perché implicherebbe un potenziale upside del 7% rispetto alle quotazioni attuali. Più basso il target indicato da altre banche d'affari, conche ha fissato un valore dientro dicembre 2026,che indica un valore dientro il primo semestre 2026,che segnalaentro il quarto trimestre del 2026,che fissa il prezzo ache indica un prezzo target da qui a tre mesi didollari.Gli analisti sono generalmente positivi sull'oro. "Manteniamo un, che riflette l'ampliamento della base di investitori e il suo ruolo costante nella diversificazione del portafoglio", afferma, Head of Investment Services UK diaggiungendo "dopo un anno eccezionale come il 2025, in cui l'oro ha registrato un aumento di circa il 70% e ha ottenuto una delle performance più solide dagli anni '70, prevediamo che i". L'analista indica anche quali sono i fattori che manterranno alto il prezzo.L'ennesimo strappo al rialzo è avvenuto in concomitanza con glilanciati dal Presidente degli Stati Unitie della possibilità di un intervento militare americano. Le tensioni geopolitiche sono infatti fra i fattori che hanno spunto l'oro in quest'ultimo anno: dallaalle minacce di intervento ined ora in"Nel 2025, l'oro ha offerto significativi vantaggi agli investitori in termini didel portafoglio, poiché il metallo giallo ha mostrato. Ciò è stato particolarmente evidente durante il calo dei mercati ad aprile, a seguito degli annunci sui dazi del presidente degli Stati Uniti Trump - sottolinea UBP - Riteniamo che le preoccupazioni relative alla diversificazione del portafoglio dovrebbero essere un forte motore della domanda, dati i profili di valutazione elevati in molti altri mercati".Glisono un altro fattore destinato ae si prevede che questo trend continuerà ancora per diversi anni. Nel 2025, le banche centrali hanno continuato ad aumentare le loro riserve auree, con la maggior parte delle stime che indicano un aumento dinel corso dell'anno. Tale quantità - spiega Kinsella - è stata leggermente inferiore alla media annuale degli acquisti dal 2022. Le stime di consenso indicano che le banche centrali dovrebbero continuare ad acquistare oro a un ritmo di circa 800 tonnellate nel corso del 2026, pari a circa il 26% della produzione mineraria annuale.Nel 2025, gli investitori retail hanno aumentato in modo significativo le loro allocazioni in oro. Solo nel quarto trimestre, glihanno registratodi acquisti, superando la domanda delle banche centrali. Si revede quiindi che l’incremento di allocazione sui metalli preziosi sarà un forte driver all'aumento dei prezzi nel 2026.Lo scorso anno, la Federal Reserve hae, attualmente, le stime di consenso derivate dalla curva OIS (Overnight Index Swap) indicano che gli investitori prevedono. Questi tagli dovrebbero ridurre il profilo dei tassi di interesse reali negli Stati Uniti. Tale sviluppo è normalmente positivo per l'oro, che mostra una correlazione negativa con l'andamento dei tassi di interesse reali.La maggior parte dellepresentae sta compiendo pochi sforzi concreti per ridurre il profilo complessivo del debito sovrano. Attualmente, il disavanzo non mostra segnali di rallentamento, il che significa che sia il deficit fiscale che i livelli di indebitamento sono destinati a continuare a crescere.e anche piccole riallocazioni dai mercati dei titoli di Stato verso l'oro possono avere un impatto significativo sui prezzi.