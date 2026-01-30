Milano 10:00
45.435 +0,80%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 10:00
10.194 +0,21%
Francoforte 10:00
24.526 +0,89%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 29/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 29/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 gennaio

Sostanzialmente invariata la seduta per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,2049 e primo supporto individuato a 1,1881. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,2217.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```