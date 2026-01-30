Milano 10:01
45.437 +0,80%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 10:01
10.193 +0,21%
Francoforte 10:01
24.518 +0,86%

Analisi Tecnica: indice DAX del 29/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 gennaio

Ribasso per il principale indice di Francoforte, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,07% sui valori precedenti.

Analizzando lo scenario del DAX si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 24.101,6. Prima resistenza a 24.725,2. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 23.893,7.


