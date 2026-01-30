Milano
16:38
45.548
+1,05%
Nasdaq
16:38
25.733
-0,58%
Dow Jones
16:38
48.854
-0,44%
Londra
16:38
10.213
+0,40%
Francoforte
16:37
24.562
+1,04%
Venerdì 30 Gennaio 2026, ore 16.54
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 0,9157 Franchi svizzeri alle 15:41
Cambi: euro a 0,9157 Franchi svizzeri alle 15:41
In breve
,
Finanza
30 gennaio 2026 - 15.41
Euro a 0,9157 sul Franco Svizzero (CHF) alle 15:41.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 0,93 Franchi svizzeri alle 15:41
Cambi: euro a 0,93 Franchi svizzeri alle 08:30
Cambi: euro a 0,93 Franchi svizzeri alle 11:30
Cambi: euro a 0,93 Franchi svizzeri alle 08:30
Titoli e Indici
Eur/Chf
+0,02%
Altre notizie
Cambi: euro a 0,93 Franchi svizzeri alle 11:30
Cambi: euro a 0,9174 Franchi svizzeri alle 08:30
Cambi: euro a 0,9316 Franchi svizzeri alle 15:41
Cambi: euro a 0,9325 Franchi svizzeri alle 19:30
Cambi: euro a 0,9317 Franchi svizzeri alle 11:30
Cambi: euro a 0,9282 Franchi svizzeri alle 08:30
Guide
Criptovalute, stablecoin e Euro digitale: come orientarsi
Negli ultimi anni, il termine "valuta digitale" è diventato un contenitore in cui confluiscono strumenti in realtà molto diversi tra loro, spesso confusi nel dibattito pubblico.
leggi tutto