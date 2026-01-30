Milano 11:37
45.347 +0,60%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 11:37
10.188 +0,16%
Francoforte 11:37
24.457 +0,60%

Cambi: euro a 0,916 Franchi svizzeri alle 11:30

In breve, Finanza
Euro a 0,916 sul Franco Svizzero (CHF) alle 11:30.
