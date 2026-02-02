Milano 13:51
45.867 +0,75%
Nasdaq 30-gen
25.552 0,00%
Dow Jones 30-gen
48.892 -0,36%
Londra 13:51
10.281 +0,56%
Francoforte 13:51
24.735 +0,80%

Cambi: euro a 1,1862 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1862 dollari alle 08:30
Euro a 1,1862 sul dollaro alle 08:30.
Condividi
```