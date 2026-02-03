Milano 11:29
46.450 +0,97%
Nasdaq 2-feb
25.739 0,00%
Dow Jones 2-feb
49.408 +1,05%
Londra 11:30
10.328 -0,13%
Francoforte 11:29
24.895 +0,39%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 2/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 2/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 febbraio

Giornata poco mossa per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude la giornata del 2 febbraio con una variazione percentuale negativa dello 0,49% rispetto alla seduta precedente.

Le implicazioni di medio periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1,191 con primo supporto visto a 1,1732. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1,1672.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```