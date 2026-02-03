Milano 17:35
46.421 +0,90%
Nasdaq 21:01
25.193 -2,12%
Dow Jones 21:01
49.041 -0,74%
Londra 17:40
10.315 -0,26%
Francoforte 17:37
24.781 -0,07%

Cambi: euro a 0,9156 Franchi svizzeri alle 19:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9156 Franchi svizzeri alle 19:30
Euro a 0,9156 sul Franco Svizzero (CHF) alle 19:30.
Condividi
```