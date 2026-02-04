Milano 9:53
46.663 +0,52%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 9:53
10.369 +0,53%
24.711 -0,28%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 3/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 3 febbraio

Modesto recupero sui valori precedenti per il cross Euro / Dollaro USA, che conclude in progresso dello 0,24%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1,1856. Primo supporto visto a 1,1786. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1,1754.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
