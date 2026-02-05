Analisi Tecnica: EUR/USD del 4/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 febbraio
Seduta sostanzialmente invariata per il cross Euro / Dollaro USA, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,11%.
Le implicazioni di medio periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1,1848 con primo supporto visto a 1,1778. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1,1749.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)