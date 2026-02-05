Milano 16:59
45.686 -2,04%
Nasdaq 16:59
24.507 -1,55%
Dow Jones 16:59
48.887 -1,24%
Londra 16:59
10.301 -0,98%
Francoforte 16:58
24.374 -0,93%

Andamento cambio Euro/Dollaro USA del 5/02/2026, ore 15:40

Finanza
(Teleborsa) -

Il Cross-rate Euro contro Dollaro prosegue gli scambi sui livelli precedenti, replicando esattamente il comportamento dell'Euro contro la divisa nipponica.

Il cambio Euro/Dollaro USA, che ha iniziato le negoziazioni a quota 1,1805, con un movimento di soli 0,001 euro / dollaro USA rispetto alla chiusura precedente, tratta ora a 1,1815, mentre l'Euro/Yen sta scambiando a 185,194, dopo aver aperto a 185,175.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
