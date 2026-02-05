Milano 17:00
45.696 -2,02%
Nasdaq 17:00
24.528 -1,46%
Dow Jones 17:00
48.921 -1,17%
Londra 17:00
10.304 -0,95%
Francoforte 17:00
24.389 -0,87%

Cambi: euro a 1,1813 dollari alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1813 dollari alle 15:41
Euro a 1,1813 sul dollaro alle 15:41.
Condividi
```