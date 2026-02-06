Milano 17:05
45.917 +0,21%
Nasdaq 17:05
24.863 +1,28%
Dow Jones 17:05
49.800 +1,82%
Londra 17:05
10.377 +0,65%
Francoforte 17:05
24.717 +0,92%

In breve, Finanza
Cambi: euro a 185,366 yen alle 15:41
Euro a 185,366 sullo yen alle 15:41.
