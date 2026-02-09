Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 17:55
25.310 +0,94%
Dow Jones 17:55
50.131 +0,03%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 6/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 6/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 febbraio

Modesta la performance per indice spagnolo, che ha registrato un marginale guadagno a 17.943,3.

Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 18.126,2. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 17.753,3. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 17.563,4, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```